Louis van Gaal torna come allenatore della nazionale olandese. È arrivato questa mattina l’annuncio ufficiale della federazione

Non sono mancate le critiche per l’Olanda ad Euro 2020 con Depay e soci che hanno abbandonato la competizione anzitempo contro la Repubblica Ceca al primo turno ad eliminazione diretta. Una scintilla mai scoccata tra i tifosi e il ct Frank de Boer il cui addio dopo la competizione ha indotto la federazione a cercare un nuovo allenatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Questa mattina lo stesso sito della federazione olandese ha annunciato Louis van Gaal come nuovo allenatore della nazionale Orange. Insieme a lui lo staff composto da Danny Blind (assistente), Henk Fraser (assistente) e Frans Hoek (allenatore dei portieri). Accordo fino alla Coppa del Mondo 2022.