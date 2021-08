Calciomercato Milan, altra ipotesi trequartista: duello con la Lazio

Calciomercato Milan, si intensificano i contatti dei rossoneri per la trequarti: si ragiona su una pista seguita anche dalla Lazio.

Il Milan prosegue il casting per la trequarti offensiva. Almeno un altro rinforzo di spessore in quella zona di campo arriverà, forse anche due acquistando un esterno in seguito alle possibili partenze di Hauge o Leao. L’idea Isco prende quota, tra i vari nomi vagliati dai rossoneri ne spunta un altro, sul quale può esserci un duello con la Lazio.

Si tratta di Xerdan Shaqiri, che sarà lasciato andare dal Liverpool, come spiegato dal ‘Corriere dello Sport’, anche a costi piuttosto contenuti. Ci pensa appunto la Lazio, che ha bisogno di un innesto per il 4-3-3 di Sarri. Il nome dello svizzero non era una prima scelta per Tare, lo sta diventando. Ma occhio anche al Milan, cui un profilo simile farebbe comodo.