Isco chiama Brahim Diaz. Il giocatore del Real Madrid chiama il connazionale per scoprire il Milan, sua possibile destinazione

Come raccontato nei giorni scorsi, Isco Alarcon è un nome caldo per il calciomercato del Milan. Lo spagnolo è in uscita dal Real Madrid e gli ottimi rapporti tra i due club, potrebbero favorire un suo approdo in Italia.

Ricordiamo, che il calciatore ha un contratto in scadenza fra meno di un anno e i blancos potrebbero privarsene per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Grazie al Decreto Crescita, lo stipendio di Isco potrebbe non essere un problema: serve magari che lo spagnolo rinunci a qualcosa ma non appare un ostacolo insormontabile. I prossimi giorni aiuteranno a capire se il Milan deciderà davvero di affondare il colpo su Isco o meno. Nel frattempo, dalla Spagna, ‘Defensacentral.com’, riporta che Isco sarebbe in contatto continuo con Brahim Diaz per scoprire il mondo rossonero, dalla città al progetto Milan. Il fresco 22enne – si legge – avrebbe praticamente convinto l’esperto connazionale a giocare a San Siro.