Indizio di mercato per il Milan: Pioli non convoca Hauge e Caldara per il Valencia, il loro addio sembra imminente

Non parteciperanno alla trasferta di Valencia né Hauge né Caldara, questa è la decisione di Stefano Pioli. Un segnale piuttosto inequivocabile dell’addio imminente dei due rossoneri. Per il centrale italiano si prospetta una nuova avventura in Serie A, con il Venezia in pole position. Il norvegese, invece, potrebbe lasciare l’Italia: su Hauge rimane forte l’Eintracht Francoforte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Nel frattempo Pioli studia il Milan del futuro e contro i ‘Pipistrelli’ proverà quello che potrebbe essere l’undici titolare in vista della prossima stagione. Ovviamente, in attesa dell’ultimo colpo di mercato: il trequartista che dovrà raccogliere l’eredità di Calhanoglu.