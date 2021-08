Calciomercato Juventus, no al colpo dal Real | Cristiano Ronaldo dice no

Calciomercato Juventus, mirino su un giocatore del Real Madrid ma arriva il veto di Cristiano Ronaldo: il motivo.

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo. E’ il momento per i bianconeri di chiudere le trattative più importanti e di definire anche le situazioni contrattuali più delicate. Tra queste, rientra anche quella di Cristiano Ronaldo, la cui permanenza a Torino non è ancora decisa, anzi. Nel frattempo, però, il parere del portoghese in tema di mercato viene tenuto ancora in grande considerazione. E dalla Spagna filtrano voci sul veto di CR7 a un possibile acquisto dal Real Madrid.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si tenta lo sprint per Pjanic | Contatti in corso

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Cristiano Ronaldo ‘sconsiglia’ Isco

Isco è finito nel mirino del Milan, ma anche i bianconeri ci stanno pensando. Il giocatore non rientra più nei piani dei ‘Blancos’ ed è sempre stato un pallino di Allegri. Una ipotesi che però sarebbe stata sconsigliata da Ronaldo, secondo il portale iberico ‘Diariogol’. Ai tempi in cui erano compagni di squadra, infatti, il rapporto del portoghese con lo spagnolo non era dei migliori e secondo CR7 il comportamento di Isco all’interno dello spogliatoio sarebbe piuttosto discutibile.