Calciomercato Juventus, si tenta lo sprint per Pjanic | Contatti in corso

Calciomercato Juventus, proseguono le mediazioni per l’affare Pjanic: dialogo con il Barcellona per il ritorno del bosniaco.

La Juventus prosegue nel dossier Locatelli, ma inizia a pensare a concludere anche prima l’assalto a Miralem Pjanic. Il bisogno di un centrocampista, anche due, è aumentato dopo l’infortunio di Rabiot. Per la mediana bianconera non si può più perdere tempo e così anche il possibile ritorno del bosniaco sta entrando nel rush finale.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Demiral all’Atalanta: cifre e dettagli

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

C’è ottimismo in generale per il ritorno di Pjanic, ma manca ancora qualcosa da definire con il Barcellona. Si proverà a concludere il tutto entro il trofeo ‘Gamper’ proprio contro i blaugrana ma non sarà facile, come spiega ‘Tuttosport’. L’agente del giocatore, Ramadani, vedrebbe di buon occhio la riduzione dell’ingaggio (al momento di 7,5 milioni) per venire incontro alla Juventus ed è in contatto costante con la dirigenza bianconera, ma anche con quella catalana per trovare la mediazione definitiva.