Calciomercato Juventus, novità per Locatelli | Doppio colpo Allegri

La Juventus lavora sul calciomercato per portare a termine il colpo Locatelli. Le ultime novità sulla trattativa e le intenzioni dei bianconeri a centrocampo

La Juventus studia le mosse da effettuare sul calciomercato, alla ricerca dei profili e delle mosse giuste per rinforzare la rosa e in particolare il centrocampo. Il nome di Manuel Locatelli resta il primo in lista ormai da settimane, ma non è ancora stata trovata la quadratura con il Sassuolo, in una trattativa che vive una sorta di fase di stallo. Il centrocampista della Nazionale resta ancora in piedi nei piani della Juventus e presto potrebbero esserci aggiornamenti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta clamorosa dal Bayern: i bianconeri sparano alto

Nicola Balice di ‘Corriere Torino’ ha fatto il punto della situazione sul futuro del calciatore del Sassuolo, sottolineando le ultime novità in diretta sul canale Twitch di Juventibus: “Venerdì non sono stati fatti passi avanti, ma neanche dietro. La Juventus è in grado solo di confermare la proposta precedente. Se poi i tempi si allungano, tra 7-10 giorni, l’offerta potrebbe anche migliorare. Sicuramente l’ultimatum del 2 agosto non era tale. Mi risulta, invece, che in giornata possa esserci un nuovo contatto, interlocutorio, per capire anche quando la Juventus possa presentare la nuova offerta”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Tre club italiani su Pezzella, ma avanza l’estero. E sulla Juventus…

Ciò che manca, quindi, per Locatelli è che la Juventus decida di alzare l’offerta attuale. Balice evidenzia le cifre dell’operazione: “Fino a che i milioni garantiti dalla Juventus saranno 25 più bonus allora sarà difficile arrivare alla fumata bianca. Penso che se la Juventus dovesse alzare anche di poco l’offerta, il Sassuolo potrebbe abbassare le pretese“. Le sensazioni restano comunque, a suo avviso, positive quest’affare. E non solo.

Calciomercato Juventus, Locatelli e non solo: il piano a centrocampo

Balice sottolinea, infatti, come l’intenzione di Allegri e della dirigenza sia arrivare a due calciatori di primo livello in quella zona di campo. Per questo motivo, non va assolutamente scartato il nome di Miralem Pjanic. La Juventus avrebbe tutta l’intenzione di centrare il doppio colpo in quella zona di campo: oltre a Locatelli, anzi insieme a lui, potrebbe esserci Pjanic.

Balice parla anche della situazione di Demiral, verso l’addio alla Juventus e sempre più vicino all’Atalanta: “Demiral aveva chiesto la cessione in tempi non sospetti, già a gennaio. Spazzati i dubbi sulla permanenza di Chiellini e Bonucci, Demiral ha capito che avrebbe fatto il quarto centrale e ha spinto per la cessione. C’era stato un inserimento o un sorpasso da parte del Dortmund”. Aggiunge anche come nella trattativa la Juventus dovrebbe aver strappato una percentuale sulla futura rivendita.