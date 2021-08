Non solo la questione relativa a Romelu Lukaku in casa Inter. Anche Andrea Pinamonti potrebbe lasciare i nerazzurri: incontro con l’Empoli

L’Empoli spinge per Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99 è in uscita dall’Inter, con il club neopromosso nella massima serie in pole per assicurarsi le sue prestazioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

In questo senso è da registrare il blitz della dirigenza toscana questa mattina nella sede dei nerazzurri per incrociare Marotta e Ausilio. Presenti in presidente Corsi e il Ds Accardi per l’Empoli, che vorrebbe prelevare Pinamonti con la formula del prestito. Da risolvere il nodo ingaggio, con gli oltre 2 milioni di euro dello stipendio del giocatore che sono un ostacolo per il via libera all’operazione. Il patron toscano Corsi si mostra comunque ottimista all’uscita terminato il summit con l’Inter: “Ci sono le condizioni per prendere Pinamonti“. Il centravanti, oltre all’Empoli, è nei radar anche di Cagliari, Salernitana e Verona.