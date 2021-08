Calciomercato Inter, addio Lukaku | "Come il Milan con Ibra e Thiago Silva"

Dopo Hakimi, l’Inter si appresta a cedere anche Lukaku: “Inescusabile illudere i tifosi dicendo che i sacrifici sono finiti e poi tradirli”

Tutti gli occhi sono puntati su Milano, capitale del calcio italiano nell’ultimo campionato con l’Inter scudettata ed il Milan in seconda posizione. Questa volta, però, le attenzioni sono dovute a motivi meno felici per i tifosi nerazzurri: il Chelsea sta spingendo per avere subito Lukaku. Il centravanti belga, miglior giocatore dell’ultima Serie A e autentico trascinatore del club meneghino, potrebbe fare ritorno in Premier League con un contratto da capogiro. Nel frattempo, la strategia societaria dell’Inter riceve grandi critiche. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Ravezzani: “Lukaku come Ibra e Thiago Silva. Tifosi illusi e traditi”

Il direttore Fabio Ravezzani sul proprio profilo ‘Twitter’ ha avanzato critiche dure nei confronti delle scelte comunicative e societarie dell’Inter sulla vicenda Lukaku. “Vendendolo si comporterebbe come il Milan quando cedette Ibrahimovic e Thiago Silva. Nulla di male a vendere in stato di emergenza finanziaria, quel Milan arrivò comunque terzo”. Una situazione similare, che potrebbe ripetersi nel capoluogo lombardo, anche se questa volta i protagonisti sarebbero a strisce nere e azzurre.

Niente di male a cedere, quello che Ravezzani contesta all’Inter è la comunicazione adottata dopo la cessione di Hakimi: “È inescusabile illudere i tifosi dicendo che i sacrifici son finiti e poi tradirli”. Insomma, l’umore della piazza interista è più nero che azzurro in queste ore.