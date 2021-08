Amichevole, Valencia-Milan 0-0 (5-3 d.c.r.): decisivo l’errore di Krunic

Sconfitta per il Milan in amichevole contro il Valencia ai rigori, decisivo l’errore di Krunic: gli spagnoli portano a casa il Trofeo Naranja

Prosegue il precampionato del Milan, alla quarta amichevole di inizio stagione dopo quelle con Pro Sesto, Modena e Nizza. Giroud ha trovato il primo gol stagionale proprio contro i francesi. Stavolta l’amichevole è al Mestalla contro il Valencia, dove Pioli sceglie di non schierare titolare il centravanti ex Chelsea. Primo tempo in cui i rossoneri sono in controllo agevole del match, con alcune occasioni create dall’eleganza e dalla tecnica di Brahim Diaz, lanciato titolare. Bene anche la squadra spagnola con Cheryshev e Maxi Gomez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lukaku: accordo con il sostituto!

I principali protagonisti della partita sono indubbiamente Mamardashvili e Maignan, che con le loro parate tengono in equilibrio la partita. Soprattutto il georgiano che salva su Brahim Diaz un rigore in movimento, arrivandoci con le manone e mettendo in corner. Da segnalare un brutto fallo di Krunic su Gaya, con un accenno di rissa da parte dei giocatori in campo e in panchina. Uno 0-0 che resiste fino ai rigori, dove trionfa il Valencia grazie all’errore decisivo di Krunic e porta a casa il Trofeo Naranja.