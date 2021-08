Serie A, il campionato della sostenibilità: Verona campione, Juventus ‘retrocessa’

Serie A, nel campionato della sostenibilità digitale il titolo va al Verona: molto male la Juventus, che finisce in ‘Serie B’

Il Verona è campione d’Italia, almeno per quanto riguarda la sostenibilità digitale. Il risultato emerge dalla classifica sulla sostenibilità dei siti web delle squadre stilata dall’agenzia di SEO e intelligenza artificiale AvantGrade.com. La misurazione, tramite uno strumento denominato ‘Karma Metrix’, stima le emissioni di CO2 in Kg di ogni pagina web parametrandola alla mediana mondiale.

Il Verona, con soli 189 kg prodotti, si posiziona al -2% della mediana mondiale ed è nettamente in cima alla classifica. A seguire, il Torino (+24%), quindi l’Udinese (+62%) e la Roma (+75%). Molto male la Juventus, che si posiziona all’ultimo posto in classifica con ben 3175 Kg di emissioni prodotte (+1557% rispetto alla mediana), mentre non è stato possibile recuperare il dato relativo al Genoa, dunque fuori classifica. Inter e Milan in dodicesima e tredicesima posizione, di seguito la classifica integrale:

Il fondatore di AvantGrade.com Ale Agostini spiega: “Vogliamo diffondere la consapevolezza che anche il web inquina, anzi è il quarto ‘paese’ al mondo in termini di emissioni. Fare pagine web più efficienti contribuirebbe a contrastare il cambiamento climatico e un veicolo come il calcio potrebbe essere da esempio”.