Calciomercato Juventus, svolta Cristiano Ronaldo | Presentazione in vista!

Calciomercato Juventus, notizie importanti dalla Spagna che coinvolgono il futuro di Cristiano Ronaldo: cambia tutto.

In casa Juventus, risolto il rinnovo di Chiellini e instradato quello di Dybala, continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è rientrato in ritiro dopo le vacanze e sta lavorando agli ordini di Allegri, ma pensa ancora all’addio ai bianconeri. Le ipotesi sul piatto rimangono sempre le stesse: Psg, o, in alternativa, più difficilmente, Real Madrid. Nell’intreccio a tre con francesi e spagnoli, arriva però una notizia che potrebbe cambiare tutto. La Juve potrebbe dire addio a CR7 e rivoluzionare completamente il reparto offensivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il Real Madrid pronto ad accogliere Mbappé

Stando a notizie che circolano in queste ore in Spagna, il Real Madrid sarebbe convinto di mettere al più presto le mani su Kylian Mbappé e di convincere il Psg a cederlo. Al punto che i ‘Blancos’ starebbero già preparando il video di presentazione dell’attaccante francese. Una notizia che, se confermata, potrebbe scatenare il tanto atteso effetto domino e aprire le porte parigine a Cristiano Ronaldo. In casa Juventus osservano con attenzione l’evolversi della situazione.