Infortunio in allenamento per Adrien Rabiot: Allegri e la Juventus potrebbero perderlo per circa tre settimane. Udinese a rischio per la prima di campionato

Subito una tegola per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero perde Adrien Rabiot in questa fase iniziale della preparazione, con il nazionale francese che rischia di marcare vista per l'esordio stagionale in campionato del 22 agosto sul campo dell'Udinese.

Il report del club bianconero sul centrocampista: “Rabiot, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero”.

Juventus, infortunio Rabiot: Udinese a rischio per l’esordio stagionale

Rabiot rischia uno stop di circa tre settimane, con la trasferta quindi di Udine per la prima giornata di Serie A a questo punto un forte dubbio. L’ex PSG non ci sarà sicuramente domenica prossima nel test di lusso in casa del Barcellona per il Trofei Gamper.