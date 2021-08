Christian Eriksen è tornato a Milano ed ha avuto un incontro con l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta

Christian Eriksen è tornato a Milano. Il trequartista danese, reduce dal malore nella prima gara di Euro 2020 e la conseguente operazione per installare un defibrillatore, ha fatto rientro in Italia ed ha già incontrato per un saluto l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta. Il calciatore vedrà ora anche i compagni di squadra e farà la conoscenza con il nuovo tecnico Simone Inzaghi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, Eriksen incontra Marotta: attesa per i test medici

I prossimi giorni vedranno Eriksen impegnato con gli accertamenti medici per valutare le sue condizioni e vedere se e quando sarà possibile un suo ritorno in campo. In Italia il danese potrebbe tornare a giocare soltanto se si accerterà la possibilità di togliere il defibrillatore e comunque non in tempi brevi.