Breve focus sul calciomercato Juventus, in particolare sul centrocampo dove l’obiettivo numero uno in assoluto resta sempre Locatelli

Sandro Sabatini di ‘Sport Mediaset’, ieri intervenuto in diretta nel programma ‘Calciomercato Show’ di CMIT TV, ha parlato dei movimenti di mercato della Juventus a ‘Radio Radio’.

Focus, in particolare, sul centrocampo: “Sul tavolo della Juve ci sono Locatelli e Pjanic, entrambi vogliono solo la Juve, Pjanic è semplice, si può fare in prestito gratuito, con una riduzione dell’ingaggio. Locatelli invece è un tormentone. Io sono un estimatore, ma non so se Allegri lo veda davanti alla difesa, lo vedo più come mezz’ala”, ha concluso.