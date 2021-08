Pilastro della prossima Juventus di Massimiliano Allegri sarà Paulo Dybala, fantasista argentino che si avvicina ad ampie falcate al rinnovo. La possibile svolta

Paulo Dybala e la Juventus ancora insieme a lungo. È questo ciò che si augurano i supporters bianconeri così come Massimiliano Allegri, che punterà forte sull’attaccante argentino per ritornare ai vertici massimi del campionato italiano. La ‘Joya’ sarà il punto focale attorno al quale girerà lo scacchiere tattico juventino, ancor più che su Cristiano Ronaldo, nel caso in cui il portoghese dovesse rimanere. Intanto si avvicina la data della prossima amichevole di lusso, il Trofeo Gamper, per il quale la Juve spera di avere Locatelli, mentre Kaio Jorge dovrebbe prima completare una settimana di quarantena. Ieri è ripresa l’attività della compagine di Allegri con Dybala pronto a rientrare in gruppo dopo aver saltato l’amichevole contro il Monza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala con la clausola: possibile svolta

Secondo quanto sottolineato dal ‘Corriere di Torino, l’agente di Dybala, Jorge Antun sta ultimando la quarantena per far entrare nel vivo la trattativa per il rinnovo. A tal proposito la distanza tra domanda ed offerta potrebbe essere colmata da una clausola rescissoria fissata ad un prezzo ritenuto congruo: una situazione generale per la quale filtra ottimismo. Si va quindi verso una fumata bianca che dovrebbe arrivare per legare ancora insieme il futuro di Dybala e quello della Juventus. Al contrario Cristiano Ronaldo lavora alla Continassa nella speranza che Jorge Mendes possa procurargli eventuale via d’uscita in un intreccio col PSG già battuto in diverse circostanze.