La Juventus potrebbe chiudere una nuova operazione di mercato secondo quanto riferiscono dalla Spagna: domenica il possibile debutto

La Juventus ora va di fretta. A 18 giorni dal debutto in campionato e a meno di un mese dalla fine del calciomercato, i bianconeri non possono più perdere tempo. Dopo aver trovato l’accordo con il Santos per Kaio Jorge, Cherubini è chiamato a lavorare sul centrocampo. Continua la trattativa con il Sassuolo per Locatelli, così come resta una pista percorribile anche Miralem Pjanic.

Proprio sul centrocampista bosniaco potrebbero esserci novità a breve. Questo stando a quanto si legge sul ‘Mundo Deportivo’ in un articolo titolato: “La Juventus fiduciosa di avere Pjanic per il Gamper”. La sfida con il Barcellona è in programma domenica 8 agosto, quindi tra pochi giorni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Demiral all’Atalanta: affare in chiusura

Calciomercato Juventus, Pjanic in chiusura: fiducia dalla Spagna

Difficile immaginare che Pjanic possa essere in campo con la maglia della Juventus contro il blaugrana nei prossimi giorni. Di certo il bosniaco non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento e Allegri lo potrebbe mandare in campo subito. Prima però serve l’accordo con il Barcellona e l’ufficialità del suo ritorno in bianconero.