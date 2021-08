Continua il tira e molla tra Juventus e Sassuolo per il futuro di Manuel Locatelli, centrocampista della Nazionale che rischia di diventare una telenovela

L’obiettivo numero uno della Juventus resta Manuel Locatelli per rinforzare un centrocampo che ha bisogno di forze fresche dopo un’annata complessa sotto la guida di Pirlo. La mediana è infatti la zona di campo che ha maggiormente sofferto, e l’innesto di un calciatore con le caratteristiche del nazionale azzurro potrebbe rivelarsi fondamentale per Allegri. La trattativa va avanti ormai da diverse settimane, ma non siamo ancora arrivati ad un punto di incontro, ed anzi, come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le parti invece di avvicinarsi si allontanano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, si cerca la quadra per Locatelli: telefonata distensiva

Oggi il centrocampista del Sassuolo si metterà agli ordini di Dionisi, con tanto di delusione palpabile in quanto sperava di rientrare dalle vacanze post Europeo con la maglia della Juventus già indosso. Negli ultimi giorni è nato un vero e proprio braccio di ferro tra le società, tra le parole di Carnevali (‘ce lo teniamo volentieri’) e quelle di Nedved che ha parlato di ‘offerta congrua’ per il ragazzo. Nessun rialzo quindi si prospetta da parte della Juventus, mentre il Sassuolo continua a chiedere 40 milioni di euro.

Un nuovo faccia a faccia per ricucire lo strappo diplomatico appare quindi inevitabile, anche per portare così a compimento la trattativa tra due club notoriamente ‘amici’, capaci di mettere a referto diverse operazioni. A quota 35 si potrebbe trovare un punto di incontro con tanto di bonus, e per sbrogliare l’attuale matassa la rosea evidenzia come è probabile che oggi ci sia una telefonata distensiva tra Cherubini e Carnevali.