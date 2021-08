Kaio Jorge a breve sarà ufficialmente un giocatore della Juventus. Il brasiliano è atteso in Italia nella giornata di domani per le visite mediche e la firma sul contratto

Kaio Jorge è un nuovo giocatore della Juventus e presto lo sarà ufficialmente. Notizia questa, ormai, non più fresca, ma i tifosi bianconeri, così come Massimiliano Allegri, sono in attesa del suo sbarco in Italia.

Il brasiliano dovrà chiaramente sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di mettere nero su bianco: la sua prima giornata da juventino sarà domani, con il suo sbarco a Torino. Come raccontato su Calciomercato.it, al Santos, andranno 1,5 milioni di euro subito più 1,5 a fine stagione dopo la qualificazione in Champions League della squadra di Allegri. Per Kaio Jorge, invece, è pronto un quinquennale da 1,3 milioni di euro netti a stagione