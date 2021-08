Calciomercato Juventus, colpo Dembele | C'è la svolta: taglio di stipendio

Il futuro di Ousmane Dembele tiene banco da diverse settimane. Deciso il destino dell’attaccante del Barcellona: occhio ai risvolti per la Juventus

La Juventus lavora sul calciomercato, a caccia delle occasioni giuste per rinforzare il suo attacco. Si parla molto del futuro di Cristiano Ronaldo e degli intrecci di portata internazionale che inevitabilmente riguardano anche Kylian Mbappé. Alle porte resta il profilo di Mauro Icardi per i bianconeri, come vi abbiamo riportato anche negli ultimi giorni, ma non è il solo. Di certo, un nome di cui si è parlato non poco nelle ultime settimane per i bianconeri è quello di Ousmane Dembele. Il forte esterno d’attacco rappresenta, di certo, un profilo che piace ai torinesi, un nome che la Vecchia Signora ha tenuto d’occhio nel recente passato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ora, però, arriva la svolta per il futuro dell’attaccante. Dopo settimane di intense trattative, alti e bassi, è fatta per il rinnovo del calciatore del Barcellona. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, l’attaccante avrebbe accettato un significativo taglio dello stipendio per prolungare l’accordo in scadenza nel 2022. Il rinnovo dovrebbe concretizzarsi fino a giugno 2024: uno scenario che taglia fuori la Juventus e gli altri club interessati dalla corsa al francese.