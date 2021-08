In casa Juventus arriva la scelta di calciomercato dei tifosi, che nel sondaggio di CM.IT aprono alla rescissione di Cristiano Ronaldo

36 gol e 4 assist in 44 presenze stagionali non bastano per convincere i tifosi della Juventus. Le continue voci sul futuro in bilico di Cristiano Ronaldo, mai smentite dallo stesso calciatore, non producono effetti positivi tra i sostenitori bianconeri. Così, rispondendo a un sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it, buona parte di essi ha chiesto la rescissione del fuoriclasse portoghese.

Calciomercato Juventus, decisione dei tifosi: addio Cristiano Ronaldo

Le ultime indiscrezioni riportano nuovamente la decisione di Ronaldo di lasciare la Juventus di Allegri. Così, il 63,9% dei votanti al sondaggio di CM.IT si è detto d’accordo con l’eventuale rescissione del fuoriclasse. Il 18,6% ha invece chiesto di trattenerlo fino al termine del contratto mentre solo il 17,5% ha preferito il suo possibile rinnovo.