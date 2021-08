Calciomercato Juventus, Ronaldo irremovibile | Intreccio super per l'addio

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a far discutere non poco in ottica calciomercato. La Juventus e l’intreccio internazionale restano attuali

Il nome di Cristiano Ronaldo mobilita inevitabilmente le attenzioni dei maggiori club internazionali, con il portoghese al centro del mercato e pronto a cambiare maglia. Il tempo passa e la situazione non si sblocca e ciò non gioca certamente a favore del maxi intreccio che potrebbe concretizzarsi in quest’estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

E’ noto, infatti, come Kylian Mbappé sia il grande obiettivo del Real Madrid, ma non si tratta di un colpo semplice da portare a termine, anche per i Blancos. Gli spagnoli continuano a studiare le prospettive sul calciomercato e a pianificare l’affondo decisivo per il francese, che intanto non rinnova il contratto. Un piano sul calciomercato che avrebbe conseguenze anche in chiave Juventus, a partire dal futuro di Cristiano Ronaldo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ancora in attesa: mossa Real e intreccio PSG

La Juventus va avanti a pianificare il calciomercato, anche in attacco, e il profilo di Kaio Jorge è sempre più bianconero. Eppure la querelle Ronaldo non pare comunque destinata a rimanere tacita: secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il portoghese continua a restare in silenzio e ha ripreso gli allenamenti, ma la sua volontà resterebbe quella di lasciare la Juventus, se ce ne fosse la possibilità.

Un’eventualità che dipende principalmente dalle mosse del Real. Se i Blancos dovessero centrare l’obiettivo Mbappé, a quel punto Ronaldo sarebbe libero di accasarsi al PSG e intraprendere un nuovo passo nella sua straordinaria carriera. A quel punto, resta sempre al vaglio l’opzione Icardi per la Juventus. Uno scambio che potrebbe decollare, quindi, anche a questo punto del calciomercato. Ma tutto ora dipende da Mbappé e dal Real Madrid.