Nahitan Nandez è tornato in Italia: sbarco a Cagliari per il centrocampista uruguaiano che ha parlato del suo futuro

Nahitan Nandez è tornato in Italia. Il centrocampista uruguaiano è sbarcato a Cagliari, in attesa di conoscere le novità sul suo futuro. Come raccontato da Calciomercato.it, il club sardo e l'Inter devono ancora sistemare qualche dettaglio non si secondo piano per il trasferimento del calciatore in nerazzurro.

Inter, le parole di Nandez: “Ora parlo con il mio procuratore”

Intanto Nandez, intercettato ai microfoni di ‘inter-news.it’ allo sbarco in aeroporto a Cagliari, non si è sbilanciato più di tanto sul futuro. Il centrocampista ha detto di essere “contento di essere tornato in Italia” e spiegato di non sapere “niente sulle voci sull’Inter: la mia testa è a Cagliari“. Nandez ha poi aggiunto: “Ora devo parlare con il mio procuratore. Non so nulla, dovevo rientrare a Cagliari e sono contento”. Infine, il centrocampista ha spiegato che non andrà in ritiro ad Aritzo: “No, domani devo allenarmi ad Assemini”.