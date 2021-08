Calciomercato Inter, retroscena Lautaro Martinez | Offerta e triplo nome

Il futuro di Lautaro Martinez tiene banco in casa Inter sul calciomercato. Spunta l’offerta per l’argentino, ma la posizione dei nerazzurri è chiara

Lautaro Martinez rappresenta uno degli elementi più importanti a disposizione di Simone Inzaghi. L’attaccante argentino, a suon di gol, prestazioni di alto livello e una crescita costante è riuscito a trascinare l’Inter di Conte allo scudetto, diventando uno dei protagonisti della cavalcata decisiva. Ora, però, è tempo di calciomercato e per i tifosi nerazzurri, in questa fase, non sembra essere una buona notizia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

La Beneamata, infatti, deve fare i conti con forti problemi economici, che costringono la dirigenza a dover valutare offerte anche per i big. Intanto, è arrivato un addio dolorosissimo, quello di Achraf Hakimi, ma anche in attacco la situazione non è delle migliori. Infatti, Lautaro Martinez resta in bilico, anche perché il rinnovo di contratto non è ancora arrivato e la trattativa non decolla. Arriva un’ulteriore indiscrezione su un’offerta presentata per il Toro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, assalto a Lautaro Martinez: offerta e scenari futuri

L’Inter non ha intenzione di cedere a cuor leggero Lautaro Martinez, ma la situazione resta comunque da monitorare nelle prossime settimane. Gli interessi da parte delle maggiori big, di certo, non mancano e tra queste c’è da diversi mesi l’Atletico Madrid, pista che vi abbiamo riportato in maniera approfondita negli ultimi giorni. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, gli spagnoli hanno provato a strappare il calciatore all’Inter, ma non possono arrivare alle cifre richieste dai nerazzurri, che si attestano sugli 80-90 milioni di euro. L’offerta si è fermata alla metà, troppo poco per la Beneamata e ora Simeone è pronto a virare su altri profili, con Griezmann lontano e Rafa Mir ora in pole. Anche l’Arsenal è su Lautaro e da sempre si parla di Real Madrid e Barcellona: occhio all’argentino e alle dinamiche di mercato, ma ora l’Atletico si allontana.