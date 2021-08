Il Chelsea continua a spingere per Lukaku e ha intenzione di rilanciare mentre il belga non avrebbe ancora detto no ai Blues

È ancora Romelu Lukaku ad agitare i sonni dei tifosi dell’Inter. In particolare lo spettro di un ritorno al Chelsea, che pare davvero intenzionato a fare sul serio. La cessione di Hakimi è stata assimilata, anche se il dispiacere da parte di società e piazza nerazzurra è stato alto per un giocatore importante. Sarebbe ancora peggiore lo sconforto per un eventuale addio di Romelu Lukaku. Il gigante belga è insidiato dalle lusinghe del Chelsea che sta spingendo per riportarlo a Londra 10 anni dopo. La prima offerta si attesta sui 110 milioni di euro, di cui 100 cash con il cartellino di Marcos Alonso. Cifre importantissime, ma che i Blues sono pronti a ritoccare verso l’alto.

Calciomercato Inter, il Chelsea rilancia a 120 milioni per Lukaku: il belga riflette

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, la prossima proposta può arrivare a 120 milioni compreso lo spagnolo, ma se i londinesi dovessero arrivare a quella cifra senza neanche una contropartita allora a maggior ragione per l’Inter sarebbe difficilissimo dire di no. Ma soprattutto, Lukaku non avrebbe ancora detto no a Chelsea, che gli garantirebbe un ingaggio molto più alto. Il calciatore starebbe ora ragionando sulla proposta dei campioni d’Europa, anche valutando il ridimensionamento dell’Inter oltre ai numeri in ballo. Riflessioni in corso insieme al suo entourage. Sarebbe l’acquisto più costoso nella storia degli inglesi e la cessione più importante nella storia nerazzurra.