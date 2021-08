CMIT TV | Juventus, alla scoperta di Kaio Jorge: il profilo del brasiliano

In diretta sulla CMIT TV è intervenuto il giornalista brasiliano Andersinho Marques, che ci ha raccontato le caratteristiche di Kaio Jorge

Uno dei maggiori talenti del calcio brasiliano si appresta a sbarcare in Serie A, come raccontato su queste pagine, Kaio Jorge sarà un nuovo giocatore della Juventus. Sulla CMIT TV andiamo alla scoperta del talento classe 2002 del Santos: guarda il video. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Ai microfoni di Calciomercato.it è intervenuto Andersinho Marques che, insieme a Fabrizio Biasin, ha analizzato tutte le caratteristiche di Kaio Jorge. Il giornalista brasiliano di ‘Mondo Sportivo’ ha parlato anche della storia e dei possibili margini di crescita del prossimo acquisto della Juventus.