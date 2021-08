Giorno di sorteggi per la prima edizione della conference League che vedrà impegnata la Roma. Ecco l’esito

Oggi a partire dalle 14 è stato effettuato il sorteggio dei playoff di UEFA Europa Conference League, dove entrerà in scena anche la Roma. I giallorossi entrano come teste di serie e attendono quindi il loro avversario che uscirà dalla vincente della sfida Trabzonspor (TUR)-Molde (NOR).

Le squadre partecipanti alla Conference League

Percorso campioni

Mura (SVN) / Žalgiris Vilnius (LTU) vs Prishtina (KOS) / Bodø/Glimt (NOR)

Neftçi (AZE) / HJK Helsinki (FIN) vs Maccabi Haifa (ISR) / HB Tórshavn (FRO)

Omonoia (CYP) / Flora Tallinn (EST) vs Shamrock Rovers (IRL) / Teuta (ALB)

Riga (LVA) / Hibernians (MLT) vs Lincoln Red Imps (GIB) / Slovan Bratislava (SVK)

Linfield (NIR) / Fola Esch (LUX) vs Kairat Almaty (KAZ) / Alashkert (ARM)

Percorso principale

AEL Limassol (CYP) / Qarabağ (AZE) vs Breidablik (ISL) / Aberdeen (SCO)

Újpest (HUN) / Basel (SUI) vs Čukarički (SRB) / Hammarby (SWE)

TNS (WAL) / Viktoria Plzeň (CZE) vs CSKA-Sofia (BUL) / Osijek (CRO)

Paços de Ferreira (POR) / Larne (NIR) vs Tottenham (ENG)

Stade Rennais (FRA) vs Rosenborg (NOR) / Domžale (SVN)

Laç (ALB) / Anderlecht (BEL) vs Vitesse (NED) / Dundalk (IRL)

Vojvodina (SRB) / LASK (AUT) vs Galatasaray (TUR) / St Johnstone (SCO)

Kolos Kovalivka (UKR) / Shakhter Karagandy (KAZ) vs Spartak Trnava (SVK) / Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Bohemian (IRL) / PAOK (GRE) vs Hibernian (SCO) / HNK Rijeka (CRO)

KuPS Kuopio (FIN) / Astana (KAZ) vs Union Berlin (GER)

Luzern (SUI) / Feyenoord (NED) vs Elfsborg (SWE) / Velež (BIH)

Raków Czestochowa (POL) / Rubin (RUS) vs RFS (LVA) / Gent (BEL)

Dinamo Batumi (GEO) / Sivasspor (TUR) vs Lokomotiv Plovdiv (BUL) / Copenhagen (DEN)

Santa Clara (POR) / Olimpija Ljubljana (SVN) vs Sochi (RUS) / Partizan (SRB)

Trabzonspor (TUR) / Molde (NOR) vs Roma (ITA)

Śląsk Wrocław (POL) / Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs Rapid Wien (AUT) / Anorthosis Famagusta (CYP)

Jablonec (CZE) / Celtic (SCO) vs Tobol Kostanay (KAZ) / MŠK Žilina (SVK)

Il calendario della stagione di Conference League:

Sorteggio spareggi: 2 agosto

Terzo turno di qualificazione: 5 e 12 agosto

Spareggi: 19 e 26 agosto

Sorteggio fase a gironi: 27 agosto

Fase a gironi: 16 e 30 settembre, 21 ottobre, 4 e 25 novembre, 9 dicembre

Sorteggio spareggi fase ad eliminazione diretta: 13 dicembre

Spareggi fase ad eliminazione diretta: 17 e 24 febbraio

Sorteggio ottavi di finale: 25 febbraio

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo

Sorteggi quarti di finale e semifinali: 18 marzo

Quarti di finale: 7 e 14 aprile

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio

Finale: 25 maggio (National Arena, Tirana)