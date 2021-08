SONDAGGIO CMI.IT | Juventus, stallo per Locatelli: individuato il piano B

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di Locatelli con il nome dell’eventuale piano B per la Juventus

L’obiettivo principale della Juventus in questo momento è sempre Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale reduce da un grande Europeo. Allegri va a caccia di un calciatore che innalzi il tasso tecnico della mediana, ma la trattativa con i neroverdi vive una sorta di fase di stallo con le due società ferme sulle loro posizioni. Per questa ragione negli ultimi giorni stanno riprendendo corpo alcuni profili che possano nel caso andare a fungere da piano B al centrocampista dell’Italia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza relativa proprio ai piani alternativi che potrebbe andare ad intraprendere la Juventus. Per il 29,9% dei votanti i bianconeri nel caso dovrebbero puntare tutto su Miralem Pjanic, grande ex in uscita dal Barcellona. A seguire vicinissimo col 29,3% delle preferenze c’è l’interista Marcelo Brozovic mentre chiudono il quadro Tolisso e infine Bakayoko.