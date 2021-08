La Salernitana di Fabrizio Castori, neopromossa in Serie A, rinforza la linea difensiva col terzino tunisino Kechrida

Ve lo avevamo anticipato il 29 luglio scorso, adesso il suo ingaggio è diventato ufficiale: la Salernitana, attraverso il proprio sito, ha comunicato di aver trovato l’accordo per un contratto fino al 2023, con opzione per un’ulteriore stagione, con Wajdi Kechrida. L’esterno destro tunisino, che sembrava vicino al Saint-Etienne, era svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Etoile du Sahel, società con sede a Susa, in Tunisia. Per Fabrizio Castori, allenatore che ha condotto i granata in Serie A, un rinforzo per la fascia.