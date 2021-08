Giorno di presentazioni in casa Milan con la conferenza stampa del nuovo bomber Olivier Giroud che ha peraltro già segnato in amichevole

Dopo il gol in amichevole contro il Nizza è anche tempo di presentazione ufficiale per Olivier Giroud che ha parlato oggi in conferenza stampa rivelando: “Da piccolo tifavo Arsenal e Milan. Ricordo in particolare Papin, Sheva, van Basten e chiaramente Maldini. E’ un sogno essere qui e aver parlato con Paolo. La concentrazione è fondamentale. Sono motivato e voglio aiutare i giovani. Voglio essere un grande fratello. Porto qui la mia esperienza… Se non si soffre non ci si può mettere in gioco!”.

Giroud ha proseguito sul compagno di reparto, Zlatan Ibrahimovic: “E’ un grande onore poter giocare con lui. Penso che possiamo essere complementari ma sarà Pioli a decidere. E’ facile giocare con un giocatore come Ibra. Potremmo essere una grande coppia! Sarà Pioli a decidere se giocheremo insieme. Capisco che è un argomento che interessa molti ma penso che si può giocare insieme, anche perché Ibra ultimamente lavora da dieci. Ma il Milan non è solo Ibra-Giroud”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, incontro per chiudere. Accordo in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Kaio Jorge in arrivo a Torino | C’è la data

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

OBIETTIVI – “Voglio lasciare il segno in questa squadra. Ho vinto tanto e voglio fare lo stesso qui. Voglio vincere tanto. L’obiettivo personale non ve lo dico. Cercherò di fare più gol possibili! Credo che il Milan sia uno dei più grandi club in assoluto. Credo nel progetto che lo porterà presto al top. Potremmo giocare un’ottima Champions, l’affronteremo con grande determinazione. Scudetto? Daremo il massimo e cercherò di ottenere il massimo dai compagni, così come fa Ibra. E’ questo lo spirito giusto per vincere”.

Il francese del Milan ha proseguito sulla numero 9 e Zyiech ex compagno del Chelsea: “Numero 9? Non sono superstizioso, da cristiano non credo nelle maledizioni, dunque non ho alcuna pressione in merito alla maglia numero 9. Ziyech? Ha grandi capacità tecniche ed esperienza. Sarei felice di giocare con lui. Hai sentito Sarri? No non ho avuto occasione di parlare con il mister. Con lui ho fatto una grande stagione. Ho letto le sue ultime dichiarazioni su di me e lo ringrazio”.

SOTTOVALUTATO – “Ti senti sottovalutato? Si sentono dire tante cose ma è meglio non ascoltare. Ciò che conta è essere concentrati, io preferisco non leggere i social media, penso solo ad ascoltare le persone che mi sono care. Per me avere 35 anni non significa nulla. E’ tutta questione di testa. Credo di poter giocare ancora bene in Europa”.