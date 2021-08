Calciomercato, svolta Messi | Accordo totale per il rinnovo col Barcellona

Sta per finire la telenovela legata a Lionel Messi: l’argentino avrebbe trovato l’accordo col Barcellona per il rinnovo fino al 2026

Ormai ci siamo, l’infinito ed inesausto tam-tam sul calciatore che ha vinto il maggior numero di Palloni d’Oro della storia potrebbe essere vicinissimo alla fine. Lionel Messi, infatti, è entrato in questo mese di agosto da svincolato. Il numero ’10’ più celebre al mondo senza una squadra, senza che quel numero abbia dei colori attorno. Dalla Spagna, però, arrivano finalmente delle novità in questo senso e il destino della ‘Pulga’ dovrebbe essere segnato. Messi starebbe per firmare uno storico quinquennale: tutti i dettagli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, accordo Messi-Barcellona | Rinnovo fino al 2026

Secondo quanto rivelato da ‘Sport’, l’accordo tra Lionel Messi ed il Barcellona sarebbe totale: l’argentino firmerà un contratto fino al 2026 con il club blaugrana. Si spegne in maniera definitiva, quindi, la suggestione che lo vedeva lontano dalla Catalogna: alla corte di Guardiola o, per i più coraggiosi, perfino in Serie A. La ‘Pulce’ starà a casa sua, al Nou Camp, ancora per cinque anni. Un contratto nel quale l’argentino si ridurrà lo stipendio del 50%, proprio perché è consapevole della situazione economica in cui versa il club. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il presidente Laporta aveva più volte promesso ai tifosi blaugrana che il rinnovo di Messi ci sarebbe stato ed ora, quel momento, potrebbe essere arrivato. Il nodo, prima dell’ufficialità, resta quello legato al monte ingaggi del club catalano: finché non verrà ridotto il rinnovo della ‘Pulga’ non potrà essere ufficializzato. A Barcellona l’argentino troverà due nuovi compagni di reparto: Memphis Depay ed il connazionale Sergio Aguero. Il club catalano, insomma, si presenta alla nuova stagione con un attacco stellare e con rinnovate ambizioni. Soprattutto, però, si presenta ancora con Lionel Messi come centro di gravità permanente.