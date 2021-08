Calciomercato, mossa Kane | Non va all'allenamento: la svolta

Harry Kane resta un nome molto chiacchierato sul calciomercato. Il bomber è in odore di addio al Tottenham: oggi filtra una clamorosa decisione da parte dell’attaccante

Dall’Inghilterra al calciomercato, ma prima ancora un destino che sembrava lontano dal Tottenham, dopo diverse annate da epicentro assoluto e tanti gol. Dopo la delusione in Nazionale, ad opera, e non c’è da ricordarlo, dell’Italia, e una breve vacanza, il futuro di Harry Kane diventa tema caldissimo sul tavolo dei maggiori club europei e in primis del Tottenham stesso. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’attaccante è stato accostato a più riprese anche alla Juventus, con cifre di trasferimento assolutamente enormi. Un profilo che, però, ora sembra lontano dalle mire bianconere, con Cristiano Ronaldo sempre più vicino a restare e un Kaio Jorge vicino a Torino per completare l’attacco. Intanto, però, il futuro di Kane resta tutto da decidere e sembra comunque lontano da Londra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Kaio Jorge in arrivo a Torino | C’è la data

Calciomercato, Kane al bivio: mossa clamorosa da parte del bomber

Un addio in cantiere in caso Tottenham, pronto a sconvolgere il calciomercato internazionale, quello di Kane, e che ora sembra sempre più vicino a concretizzarsi. Il bomber infatti, secondo quanto riporta ‘SkySports’, è pronto a lasciare gli Spurs e si sta muovendo in tal senso in maniera decisa. Infatti, sarebbe dovuto rientrare stamattina, ma non si è presentato in allenamento. Una decisione chiara che lascia intuire le intenzioni del bomber, in attesa di capire dove proseguirà il suo futuro e a quali condizioni.