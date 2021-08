Calciomercato Juventus, UFFICIALE: Chiellini rinnova

Ufficiale il rinnovo di contratto per Giorgio Chiellini: comunicato della Juventus sul difensore che ha firmato fino al 2023

Giorgio Chiellini per altri due anni alla Juventus. E’ ufficiale il rinnovo di contratto del difensore bianconero: Chiellini, il cui contratto era scaduto il 30 giugno scorso, ha firmato fino al 2023. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nella nota del club si legge: “Giorgio Chiellini è bianconero. Da tanto tempo da sembrare sempre, ed è un sempre che continuerà anche per le prossime stagioni; è infatti ufficiale il rinnovo del suo contratto con la Juventus”.

Calciomercato Juventus, i dettagli del rinnovo di Chiellini

Rinnovo biennale quindi per Giorgio Chiellini che, all’età di 37 anni, ha deciso di continuare la sua carriera in bianconero per altre due stagioni. In base al nuovo accordo il difensore percepirà uno stipendio tra i 2,5 e i 3 milioni di euro all’anno.