Calciomercato Juventus, rinnovo Chiellini | Oggi l’accordo, i dettagli

Calciomercato Juventus, l’accordo per il rinnovo di Chiellini verrà definito in giornata: le ultime sul capitano bianconero.

Disoccupato, ma solo formalmente. Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale e della Juventus, quest’oggi potrebbe ratificare l’accordo con i bianconeri per il rinnovo del suo contratto, scaduto il 30 giugno. Il difensore è atteso stamani alla Continassa per l’incontro con la dirigenza, per mettere nero su bianco un’intesa che appare gradita da tutte le parti in causa.

Juventus, il rinnovo di Chiellini: dettagli e cifre

Nell’orizzonte di Chiellini ci sono, come noto, i Mondiali in Qatar dell’inverno 2022. Ma è probabile che il rinnovo avvenga per una sola stagione, per poi aggiornarsi alla prossima estate. L’ingaggio dovrebbe essere intorno ai 3 milioni, non lontano da quello percepito nelle ultime stagioni. Per vedere il difensore dietro una scrivania da dirigente, c’è ancora tempo.