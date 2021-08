Calciomercato Juventus, Kaio Jorge atteso a Torino | Decisa la data

Kaio Jorge in arrivo in Italia: la Juventus vuole metterlo a disposizione di Allegri il prima possibile

Kaio Jorge alla Juventus, ormai ci siamo: i bianconeri sono riusciti ad anticipare il Milan, che poche settimane fa sembrava oramai a un passo dall’acquisto del giovane talento brasiliano. L’affare è stato chiuso, come anticipato anche da Calciomercato.it, con un accordo basato su una cifra fissa di 1,5 milioni di euro più bonus, in via di definizione: cifra complessiva che può arrivare facilmente a un totale di 4 milioni di euro.

Il giocatore potrebbe arrivare giovedì a Torino, con la Juventus che sta lavorando per confermare la data e velocizzare le procedure e metterlo a disposizione di Allegri quanto prima. La firma sul contratto, che arriverà dopo aver superato i controlli di rito in ottemperanza alle attuali normative vigenti in termini di sicurezza sulla salute, lo legherà ai bianconeri per cinque anni.