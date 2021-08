Calciomercato Juventus, l’attaccante è sul mercato | “Aperti a proposte”

Griezmann può lasciare il Barcellona: a confermarlo è il presidente Laporta e la Juventus potrebbe farsi avanti

Il futuro di Antoine Griezmann potrebbe non essere più al Barcellona: l’attaccante francese arriva da due stagioni complicate in maglia blaugrana e la cessione non è più un’opzione troppo remota. Sull’attaccante c’è da tempo l’interesse della Juventus, che in caso di partenza di Cristiano Ronaldo potrebbe virare subito sul francese come rinforzo nel reparto offensivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Milenkovic-Juventus, la Fiorentina non fa sconti: occhio alla Premier

Calciomercato Juventus, l’attaccante è sul mercato

A commentare la situazione del classe ’90, arrivato dall’Atletico Madrid nel 2019, è stato il presidente del Barcellona Joan Laporta: “Attualmente Griezmann ha la fiducia del tecnico ed è un buon professionista. La situazione attuale ci porta a fare delle valutazioni, perché c’è stato un interesse e noi siamo aperti alle proposte. Se il mercato, però, non crea una situazione positiva per farlo partire, a quel punto Griezmann dovrà rispettare il contratto che ha con noi” ha detto il numero uno blaugrana a margine della presentazione di Emerson Royal.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio al bomber: il Chelsea non molla

Tra i principali vincoli alla trattativa si sarebbe l’ingaggio del francese, che attualmente percepisce 17 milioni di euro a stagione. Alla Juventus gli ingaggi più alti, escluso quello di Cristiano Ronaldo, non superano gli 8 milioni. Dinanzi alla garanzia di poter giocare con maggior continuità ed essere protagonista in Italia, Griezmann dovrebbe, quindi, andare a rivedere il proprio ingaggio, magari spalmandolo su più stagioni.