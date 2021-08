Juventus e Atalanta lavorano all’accordo per Merih Demiral: in queste ore la trattativa sta prendendo la strada giusta

Juventus e Atalanta continuano a lavorare per trovare l’accordo. Sono ore caldissime sull’asse Torino-Bergamo-Londra. Il ruolo di difensore centrale diventa chiave per il calciomercato di entrambe le società, con i bianconeri che intanto hanno ufficializzato il rinnovo di Giorgio Chiellini. Ma per liberare un posto serve la cessione di Merih Demiral, obiettivo numero dell’Atalanta per la successione di Cristian Romero, a sua volta oggetto del desiderio di Fabio Paratici. La Dea perderà l’argentino per una cifra molto importante, il turco sarebbe il rinforzo ideale e, come vi abbiamo anticipato questa mattina, tra i club è andato in scena un incontro molto importante per parlare dell’ex Sassuolo.

Calciomercato Juventus, ok al prestito di Demiral: riscatto a 25 milioni

E in tal senso in queste ore potrebbe essere arrivata la svolta forse decisiva della trattativa che sbloccherebbe automaticamente anche il passaggio del ‘Cuti’ agli Spurs. E la chiave dell’affare è la formula: la Juventus infatti avrebbe aperto a un prestito oneroso con diritto di riscatto che, come riporta ‘Sky Sport’, dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. In questo modo anche Demiral sarebbe soddisfatto, in quanto troverebbe più continuità giocando anche la Champions League ma la Juventus al tempo stesso manterrebbe il controllo del suo cartellino. Il classe ’98 ha dato l’ok.