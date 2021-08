Calciomercato Inter, Marotta offre un triennale | Beffa Juventus

L’Inter pensa al colpo di calciomercato dal Barcellona, Marotta studia il triennale da offrire a Pjanic, obiettivo anche della Juventus

Ostacolo Inter per la corsa della Juventus verso Miralem Pjanic. Alla ricerca di acquisti low cost per il centrocampo, i nerazzurri hanno messo da tempo nel mirino il bosniaco in uscita dal Barcellona. Su di lui è però ampio il gradimento in casa juventina, dove Allegri ha fatto capire di essere interessato al suo eventuale ritorno. I contatti più recenti tra Juventus e Barcellona risalgono a una settimana fa e potrebbero ripetersi domenica prossima in occasione del trofeo Gamper. I nerazzurri non restano a guardare e preparano la loro mossa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta per Pjanic | Annuncio di Allegri

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, l’Inter ci prova per Pjanic: pronto un triennale

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Juventus, doppio colpo: “A piedi in bianconero”

L’Inter, riporta ‘Tuttosport’, starebbe studiando l’ipotesi di un triennale qualora Pjanic risolva il contratto col Barça, quindi con cartellino a zero. Novità importanti sul tentativo di Marotta sono dunque attese nei prossimi giorni.