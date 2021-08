Calciomercato Inter, doppia offerta per Lukaku

Calciomercato Inter, i nerazzurri devono guardarsi dagli assalti a Romelu Lukaku: giunta una doppia offerta per il belga.

Nelle ultime due stagioni, Romelu Lukaku è stato a dir poco decisivo con la maglia dell’Inter. Il bomber è ritenuto intoccabile dai nerazzurri, con Simone Inzaghi che conta su di lui per difendere lo scudetto. Soltanto un’offerta davvero indecente potrebbe far vacillare la dirigenza interista, ma a quanto si apprende gli assalti al belga non sono finiti, anzi proseguono.

Calciomercato Inter, il Chelsea non molla Lukaku

In Inghilterra, infatti, ‘The Athletic’ riferisce che il Chelsea non si è assolutamente arreso e avrebbe già presentato due offerte per l’attaccante. I ‘Blues’ campioni d’Europa, alla ricerca di un centravanti di livello assoluto per colmare una lacuna attuale nella rosa, sarebbero convinti di poter aprire una breccia, nonostante Lukaku si sia detto felice all’Inter. Affare che resta comunque estremamente difficile per le resistenze interiste e per il fatto che si è arrivati ormai in una fase molto avanzata del mercato.