Animi molto accessi durante l’amichevole tra Marsiglia e Villarreal: rissa sfiorata tra i tecnici Sampaoli e Emery, la ricostruzione

Si avvicina sempre di più l’inizio della nuova stagione. Non a caso, i club cominciano ad intensificare le preparazioni, per ripartire da subito col piede giusto. Questa mentalità comporta spesso un atteggiamento più competitivo anche nelle amichevoli estive, come se fossero dei match di cartello o degli incontri ufficiali. Dopo la rissa scoppiata durante Porto-Roma, ieri si è verificato un altro brutto episodio nel corso della partita “friendly” tra Marsiglia e Villarreal. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

All’inizio del secondo tempo, è nata un’accesa discussione in panchina tra i tecnici Unai Emery e Jorge Sampaoli. Uno scontro infuocato, che ha rischiato di sfociare in una vera e propria rissa. Tutto è partito dall’espulsione di Foyth al 46′ per un fallo su Gerson, provvedimento che ha fatto scattare la protesta dell’allenatore spagnolo, tanto da essere stato allontanato. Sampaoli, poi, si è subito avvicinato con fare minaccioso al collega ed è servito l’intervento dei componenti degli staff per scongiurare il peggio.

Emanuele Tavano