Nuovo appuntamento con Calciomercato.it: diretta dalle ore 19 con le ultime sui ritiri e gli aggiornamenti di calciomercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta con il nostro consueto LIVE sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata: il futuro di Lautaro all’Inter, la Juventus che stringe per Kaio Jorge e Locatelli, fino alle ultime di mercato di Milan, Napoli e le altre big di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In conduzione ci sarà Marco Giordano, affiancato da Riccardo Meloni, Francesco Iucca e Ciro Troise della redazione di Calciomercato.it. Come ospiti avremo Filippo Cornacchia, di ‘Tuttosport’, e Antonio Giordano del ‘Corriere dello Sport’.