Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di Lautaro Martinez

Non si placano ancora le voci di mercato attorno al futuro di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino dell'Inter, fresco vincitore della Copa America al fianco di Leo Messi, piace molto all'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone ma anche all'Arsenal che punta a rinforzare il reparto offensivo per rilanciare le ambizioni del club.

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza relativa proprio al futuro del ‘Toro’ albiceleste diviso tra permanenza e addio. Addirittura il 41,7% dei votanti opterebbe per la cessione di Lautaro Martinez, a seguire il 23,3% lo cederebbe ma prendendo Correa mentre chiudono con percentuali più risicate il rinnovo e la permanenza a Milano.