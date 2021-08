Francia, il Lille vince la Supercoppa | Battuto 1-0 il PSG

Vittoria per il Lille in Israele contro il PSG nella Supercoppa di Francia: Pochettino inizia la stagione con una sconfitta

Si è disputata questa sera la Supercoppa di Francia tra il Lille, vincitore dell’ultima Ligue 1, e il Paris Saint-Germain, vincitore della Coupe de France. Come spesso capita, la partita si è svolta fuori dal suolo francese, precisamente in Israele. Partita caratterizzata dai fischi per Achraf Hakimi, che si è schierato apertamente a favore della causa palestinese. Oltre alle questioni extra-calcistiche da dimenticare, i parigini fanno il loro esordio in stagione con una sconfitta. A decidere l’incontro è stato un gran destro dalla distanza di Xeka sul finire del primo tempo.

Il Lille alza dunque la sua prima Supercoppa della sua storia. Pochettino con una squadra rimaneggiata da infortuni e giocatori in vacanza non è riuscito ad andare oltre l’1-0.