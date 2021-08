CM.IT | Bayern Monaco-Napoli, la frase di Spalletti: "Ci fanno un c... così"

Nel corso dell’amichevole tra Napoli e Bayern Monaco, una frase di Spalletti ha dato la ‘scossa’ ai partenopei: le ultime di Calciomercato.it

“Ci fanno un c…. cosi'”, Luciano Spalletti nel parlare alla squadra non ha usato mezzi termini perché Bayern Monaco-Napoli e’ stata una partita a due facce. Nel primo tempo Nagelsmann aveva in campo tanti big: da Gnabry a Lewandowski, da Sane‘ ad Upamecano. Il Napoli stringeva i denti, difendeva compatto con il 4-1-4-1 ma i tempi delle scalate non erano sempre perfetti. In fase offensiva si ricercava in maniera ossessiva la palla diretta verso Osimhen e il Bayern Monaco recuperava palla in maniera veloce. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il messaggio di Spalletti è arrivato al cuore degli azzurri che hanno difeso sempre meglio concedendo pochissimo al Bayern, poi, accettando i rischi del palleggio sotto pressione, hanno iniziato a creare anche delle palle-gol prima del “tris” imposto nella ripresa con Osimhen e Machach.