Calciomercato Inter, incontro con il Cagliari per Nandez

Come raccontato questa mattina, l’Inter avrà un nuovo incontro con il Cagliari per cercare la chiusura del colpo Nandez

L’Inter è alla costante ricerca di rinforzi per il centrocampo a cinque di Simone Inzaghi. Uno degli obiettivi principali è Nahitan Nandez, attualmente al Cagliari e reduce dall’esperienza in Copa America con la maglia dell’Uruguay. Le due parti stanno trattando l’inserimento di contropartite nell’affare per chiudere l’operazione. Satriano, come raccontato questa mattina, è bloccato dal club nerazzurro. Poi c’è la questione legata a Pinamonti, che guadagna oltre 2 milioni di euro. Troppi per le casse del Cagliari. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, svendita PSG | Doppio affare

Inter, nuovo incontro col Cagliari

Domani ci sarà un nuovo incontro tra l’Inter e il Cagliari. Il club nerazzurro spera di chiudere la trattativa per consegnare al più presto un nuovo esterno a Inzaghi. Nandez vuole giocare per l’Inter nella prossima stagione. L’esterno uruguaiano arriverà in Italia martedì 3 agosto, visto che gli è stato concesso una sorta di permesso di ulteriori tre giorni.