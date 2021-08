Calciomercato, esodo dal PSG | Annuncio in diretta: "Via per 180 milioni"

Annuncio in diretta sugli addii in casa PSG: è in corso la Supercoppa di Francia a Tel Aviv contro il Lille

E’ in corso la finale del Trophée des champions, ovvero la Supercoppa di Francia tra Lille e Paris Saint-Germain. La partita si sta disputando, come di consueto, al di fuori dei confini francesi, precisamente al Bloomfield Stadium di Tel-Aviv. Il telecronista di ‘Sky Sport‘, Massimo Marianella, in telecronaca ha rilasciato un aggiornamento riguarda la situazione economica del PSG. Alla corte di Pochettino sono arrivati fin qui una miriade di campioni: Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e Wijnaldum. E manca ancora un mese alla fine del mercato. Questo comporta delle complicazioni per quanto riguarda le finanze del club, sotto gli occhi della Ligue de Football Professionel.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, affare Xhaka | Arriva l’annuncio decisivo!

Lille-PSG, cessioni per 180 milioni

Le parole di Marianella in diretta non lasciano spazio a dubbi: “C’è un accordo tra il PSG e la Lega Calcio francese di far uscire 180 milioni di euro. Per ora ne sono arrivati solo 7 dalla cessione di Bakker”. Leonardo deve impegnarsi sul mercato in uscita, visto che ci sono tanti esuberi. Oltre ai vari portieri, c’è Kehrer ma anche Kurzawa e Sarabia. Ricordando Cristiano Ronaldo nel mirino dei parigini e anche Mauro Icardi in orbita Serie A. E tiene ancora banco la questione Mbappe. Insomma, tanti intrecci di mercato che si verrebbero a creare con le varie cessioni del PSG.