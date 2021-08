CMIT TV | Calciomercato Juventus, doppio colpo: “A piedi in bianconero”

Il collega di Tuttosport, Filippo Cornacchia, è intervenuto a CMIT TV. Il noto giornalista ha fatto il punto sul calciomercato della Juventus

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, svendita PSG | Doppio affare

Il calciomercato della Juventus continua ad essere bloccato ma presto potrebbero arrivare i primi colpi. Filippo Cornacchia, giornalista di ‘Tuttosport’, intervenuto a CMIT TV, ha fatto il punto della situazione in casa bianconera. Si parte da Kaio Jorge, ormai prossimo a diventare un giocatore della Juventus: “Aspettiamo che Kaio arrivi dal Brasile per far le visite mediche ma si può dire che è ormai un giocatore della Juventus – afferma il collega – Le cifre, le stiamo verificando proprio adesso, ma non sarà un costo esorbitante. Sarà un indennizzo da 1,5 + bonus e una possibilità di una percentuale sulla futura rivendita. La Juve lavora su Kaio Jorge da almeno due anni e ha ottimi rapporti con il suo entourage. Niente Milan? Ha fatto la differenza il reparto offensivo della Juventus. I bianconeri non hanno un numero nove e Kaio ha pensato che in rossonero avrebbe avuto due nove davanti…”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Futuro Ramsey – “Negli ultimi due anni ha avuto tanti problemi ma è un giocatore internazionale, non ha bisogno di esser messo in vetrina. Penso che Ramsey possa davvero fare il playmaker ma il parlar bene di lui può certamente aiutare, anche se dovesse restare. Pjanic? E’ certo che lui tornerebbe a piedi alla Juventus e al 99% lascerà il Barcellona. Ha buone possibilità di tornare in bianconero ma qualcuno deve fargli spazio. Attenzione che alla finestra per Pjanic c’è anche l’Inter.”