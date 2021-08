Calciomercato Juventus, Kaio Jorge si avvicina | Sale l’attesa

Ormai ci siamo. Kaio Jorge si avvicina ad ampie falcate alla Juventus che lo attende in Italia per ratificare il tutto. Attesa per il brasiliano

Ora ci siamo. La Juventus si prepara ad accogliere l’arrivo di Kaio Jorge, giovane attaccante brasiliano ormai vicinissimo al traguardo dopo settimane di voci e speculazioni sul suo futuro. Per ciò che concerne le cifre dell’affare secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la trattativa è stata impostata su una cifra fissa di 1,5 milioni di euro più bonus (alcuni facili da raggiungere) per arrivare ad un totale di 3,5/4 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Battuta quindi la concorrenza del Milan da parte della Juventus, mai tagliata fuori su questa testata, dalla corsa al talentuoso verdeoro che intanto lascia il Santos e il suo Brasile per approdare alla corte di Allegri. Kaio Jorge inoltre, tramite una storia su Instagram, ha annunciato una sua partenza in aereo senza però una destinazione che non sarà l’Italia. Intanto sale l’attesa a Torino per l’attaccante sudamericano che presto o twardi sarà bianconero.