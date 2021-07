Yaremchuk lascia il Gent per accasarsi al Benfica. Visite mediche in corso per l’attaccante della nazionale ucraina: affare da 15 milioni di euro

Roman Yaremchuk ormai ad un passo dall'accasarsi al Benfica. A meno di colpi di scena, l'attaccante ucraino firmerà nelle prossime ore il nuovo accordo con il club portoghese.

Come raccolto da Calciomercato.it, il 25enne giocatore sta svolgendo le visite mediche per conto del Benfica in quel di Lisbona. Yaremchuk era sbarcato nella tarda serata di venerdì nella capitale lusitana. Il nazionale ucraino lascerà così dopo quattro stagioni il Gent: affare da 15 milioni di euro, mentre per la punta è pronto un contratto quinquennale fino al giugno 2026.