Tokyo 2020, altre due medaglie in mattinata per gli azzurri: argento per Mauro Nespoli e bronzo per Nino Pizzolato

Dopo i bronzi conquistati nella notte da Irma Testa nel pugilato e Simona Quadarella negli 800 stile, l’Italia incrementa il proprio bottino nel medagliere con un argento e un bronzo. A conquistare l’argento è Mauro Nespoli, che nella finale del tiro con l’arco maschile deve arrendersi al turco Gazoz.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ad ottenere il bronzo è invece Nino Pizzolato, che nella categoria sollevamento pesi fino a 81 chili è finito alle spalle del cinese Lu e del dominicano Bonnat, conquistando il terzo posto. L’Italia sale dunque a 24 medaglie conquistate, ben 14 di bronzo.